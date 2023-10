Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag, 06./07.10.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstahl eines Motorrades

Am Freitagabend wurde in der Schulstraße in Aurich ein Motorrad der Marke Aprilia durch unbekannte Täter entwendet. Das Motorrad war ab 19:30 Uhr bei der dortigen Sporthalle abgestellt. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich, Tel.: 04941-606215, zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Durch Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer gefährdet

Am Freitagnachmittag kam es gegen 17:00 Uhr auf der Leerer Landstraße in Aurich zu einer Gefährdung eines Fahrschülers, der im Rahmen einer Fahrstunde mit seinem Motorrad bei Rotlicht an der Ostertorkreuzung warten musste. Ein aus Richtung Combi kommender Pkw hatte sich der Kreuzung zügig genähert, sei dann, kurz vor der Kreuzung rasant auf die Fahrspur des Fahrschülers gewechselt und habe diesen dabei nur um wenige Zentimeter verfehlt. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde gegen den bislang unbekannten Fahrer eingeleitet. Dazu werden Zeugen gebeten, ihre Beobachtungen bei der Polizei Aurich unter 04941-606215 mitzuteilen.

Großefehn - Betrunken mit Pkw unterwegs

Am frühen Samstagmorgen kontrollierte die Polizei in Großefehn einen 33-Jährigen aus der Gemeinde, der mit seinem Pkw auf der Oldendorfer Straße unterwegs war. Nach festgestelltem Alkoholgeruch ergab ein Atemalkoholtest schließlich einen Wert von fast 2 Promille. Dem Großefehntjer wurde der Führerschein abgenommen, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Wiesmoor - Mit nicht versicherten E-Scootern unterwegs

Die Polizei kontrollierte am Freitagnachmittag in Wiesmoor zwei Jugendliche, die mit E-Scootern auf dem Amaryllisweg unterwegs waren. Am einem E-Scooter befand sich keine gültige Versicherungsplakette, an dem anderen nur ein Versicherungskennzeichen aus dem letzten Jahr. Den beiden Wiesmoorern wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norddeich - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit vom 26.09.2023 bis zum 06.10.2023 wurden an einem Skoda Superb, der auf einem Großraumparkplatz in Norddeich geparkt war, Lackkratzer verursacht. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden zu melden, Tel.: 04931/921-0.

Verkehrsgeschehen

-keine presserelevanten Ereignisse-

Landkreis Wittmund

-keine presserelevanten Ereignisse-

