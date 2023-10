Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Spendenboxen gestohlen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Spendenboxen gestohlen

Am Marktpavillon in Norden haben Unbekannte am Mittwoch zwei Spendenboxen gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich gegen 15.25 Uhr. Entwendet wurden zwei Sammelbehälter aus Acryl, die zur Tatzeit auf einem Hocker vor dem Eingang des Pavillons aufgestellt waren. Die mutmaßlich jugendlichen Täter sollen mit dem Diebesgut in Richtung Sielstraße geflüchtet sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter 04931 9210 zu melden.

