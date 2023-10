Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Holtgast - Auto landet im Straßengraben

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Holtgast - Auto landet im Straßengraben

Am Mittwoch hat es einen Unfall in Holtgast gegeben. Gegen 17 Uhr fuhr ein landwirtschaftliches Fahrzeug in der Straße Coldewind und touchierte einen stehenden Toyota. Nach bisherigen Erkenntnissen rutschte die 52-jährige Toyota-Fahrerin im weiteren Verlauf von der Bremse. Ihr Auto rutschte dadurch in einen daneben befindlichen Graben. Die Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell