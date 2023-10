Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstahl auf Baustelle

Auf einer Baustelle in Aurich kam es zu einem Diebstahl. In der Zingelstraße betraten Unbekannte zwischen Montag, 16 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, eine dortige Baustelle und entwendeten etwa 30 Meter Kupferkabel. Außerdem wurde die Steuereinheit eines Baukrans abmontiert und gestohlen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstagabend auf der Leerer Landstraße in Timmel. Gegen 18.35 Uhr fuhr ein 28-jährige Renault-Fahrerin in Richtung Hesel und wollte nach links in die Ulbarger Straße abbiegen. Hinter ihr erkannte ein 27-jähriger Mercedes-Fahrer die Situation offenbar zu spät prallte mit dem Renault zusammen. Das Heck des Mercedes geriet in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Transporter mit Wohnanhänger zusammen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Es landeten einige Trümmerteile auf der Fahrbahn. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 20.000 Euro.

Aurich - Nach Unfall geflüchtet

Nach einem Verkehrsunfall am Freitag in Aurich ist ein Unfallverursacher geflüchtet. Gegen 8.10 Uhr fuhr ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug auf der Julianenburger Straße stadteinwärts. In Höhe der Hausnummer 31 stieß er gegen die Außenspiegel von einem Hyundai und einem VW. Beide Fahrzeuge waren am Fahrbahnrand geparkt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04941 606215.

Südbrookmerland - Bei Auffahrunfall verletzt

Am Donnerstagmorgen ist bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße in Südbrookmerland eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 7 Uhr ein 26-jähriger BMW-Fahrer auf der Auricher Straße und übersah, dass vor ihm eine VW-Fahrerin an einer Rot zeigenden Ampel halten musste. Der 26-Jährige fuhr auf und die 32-jährige VW-Fahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Aurich - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Montag zwischen 8.20 Uhr und 8.40 Uhr in Aurich ereignet. Auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Wallinghausener Straße stieß ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen das Heck eines schwarzen Audi A7. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

