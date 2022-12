Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Walzbachtal - Zeugen nach Verkehrsunfall mit 11-Jähriger gesucht

An der Einmündung Leonorenweg / Friedhofstraße in Walzbachtal-Jöhlingen kollidierte am Montag gegen 16:00 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer mit einer 11-jährigen Radfahrerin.

Das Mädchen befuhr den Leonorenweg in Fahrtrichtung der Sporthalle Jöhlingen. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Unfallverursacher dem Mädchen an der oben genannten Einmündung mittels Handzeichen Vorfahrt gewährt haben. Als die 11-Jährige in der Folge in den Einmündungsbereich einfuhr, fuhr jedoch auch der Autofahrer an. Es kam zur Kollision. Das Mädchen stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Der Autofahrer ergriff die Flucht. Bei dem Fahrer soll es sich um einen Mann zwischen 40 und 50 Jahren handeln, welcher in einem Kleinwagen unterwegs war.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 07251/726-0 mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.

