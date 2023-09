POL-E: Essen: Fahrraddieb stiehlt gestohlenes Pedelec - Vorläufige Festnahme

Polizei Essen

45149 E.-Fulerum: Gestern Abend (26. September) stahl ein 49-Jähriger ein Pedelec an der Wienenbuschstraße. Aufgrund eines vorangegangenen Diebstahls wurde bereits nach dem Fahrrad gefahndet. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 20:10 Uhr bemerkte ein 31-jähriger Zeuge einen Mann, der ein Pedelec sowie seine Umgebung verdächtig beobachtete. Das Pedelec stand zu diesem Zeitpunkt an einem Poller an der Wienenbuschstraße. Als der Zeuge kurze Zeit später erneut nachschaute, stellte er fest, dass der Mann das Fahrrad gerade in ein Gebüsch schob.

Die herbeigeilten Polizisten trafen den Mann noch in dem Gebüsch in der Wienenbuschstraße an und identifizierten ihn als einen 49-jährigen Litauer. Zudem konnte bei dem Mann eine Säge aufgefunden werden.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls ermittelt.

Das Pedelec (Kathmandu), welches mit einem Faltschloss zwischen Reifen und Rahmen verschlossen war, sowie die Säge wurden sichergestellt. Die Beamten stellten fest, dass bereits nach dem Zweirad gefahndet wurde.

Eine 57-jährige Frau hatte am 22. September Anzeige erstattet, weil ihr Pedelec (Kathmandu) zwischen 16:10 und 17 Uhr am Humboldtring in Mülheim an der Ruhr durch eine unbekannte Person gestohlen worden war. Die Dame hatte das Fahrrad dort mit einem Faltschloss in sich selbst verschlossen.

Heute Nachmittag (27. September) von 14 bis 16 Uhr stehen die Experten der Polizei Essen den Bürgerinnen und Bürgern für Fragen bezüglich effektiven Diebstahlschutzes, Präventionstipps sowie der Ermittlungsgruppe Fahrrad zur Verfügung. /RB

