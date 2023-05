Polizei Mettmann

POL-ME: Falscher Telefondienstmitarbeiter bestiehlt Seniorin - Ratingen - 2305007

Mettmann (ots)

Am Dienstagmittag, 02. Mai 2023, stahl ein falscher Telefondienstmitarbeiter einer 82-jährigen Ratingerin Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der Trickbetrüger zu warnen.

Das war geschehen:

Gegen 13 Uhr klingelte ein Mann an der Haustür einer 82-jährigen Ratingerin. Er wies sich als Mitarbeiter eines Telefonunternehmens aus und gab vor, Leitungen überprüfen zu müssen. Die Seniorin gewährte dem Mann Einlass und begleitete ihn durch das Haus. Der angebliche Mitarbeiter begab sich in zahlreiche Wohnräume und entfernte sich nach circa 15 Minuten wieder. Erst zu diesem Zeitpunkt fiel der 82-Jährigen auf, dass Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro aus dem Schlafzimmer fehlte.

Sie informierte folgerichtig die Polizei und erstattete Anzeige. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der flüchtige Trickbetrüger im Umfeld nicht mehr angetroffen werden.

Der Mann kann folgendermaßen beschrieben werden: - circa 200 cm groß - circa 20-40 Jahre alt - südostasiatisches Erscheinungsbild - dunkler Schnäuzer - schwarze mittellange Haare - dunkel gekleidet (schwarze Hose, schwarze Fleecejacke)

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der Trickbetrüger warnen:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Mitarbeiter der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern sowie Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach plötzlich vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis - doch Vorsicht: auch dieser kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Freunden oder Verwandten, oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt, der vorgibt, in Ihre Wohnung zu wollen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell