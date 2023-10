Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Neuharlingersiel - Unfallflucht

Holtgast - Unfallflucht

Wittmund - Unfallzeugen gesucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Neuharlingersiel - Unfallflucht

Am Hafen in Neuharlingersiel ist am Donnerstag ein Auto beschädigt worden. Zwischen 7 Uhr und 13 Uhr stieß ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz Am Hafen Ost gegen einen VW Scirocco. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei Esens unter 04971 926500 entgegen.

Holtgast - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Mittwoch in Holtgast ereignet. Gegen 7.15 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer mit einem VW auf der Dornumer Straße / Norder Landstraße in Richtung Esens und wollte in die Straße Mühlenstrich abbiegen. Hierbei missachtete der Unbekannte die Vorfahrt eines 20-jährigen Opel-Fahrers. Der Opel-Fahrer musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, und kollidierte mit einem Leitpfosten. Der VW-Fahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Er soll einen dunklen VW Polo mit Wittmunder Städtekennung gefahren haben. Hinweise nimmt die Polizei Esens unter 04971 926500 entgegen.

Wittmund - Unfallzeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagvormittag in Wittmund ereignet hat. Gegen 9 Uhr fuhr der Fahrer eines blauen Pkw mit Wittmunder Städtekennung auf der Lessingstraße in Richtung Gartenstraße. An der dortigen Einmündung übersah er nach ersten Erkenntnissen beim Abbiegen einen Jugendlichen mit einem E-Scooter. Es kam zum Zusammenstoß und der Jugendliche stürzte. Der 15-Jährige wurde leicht verletzt. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Wittmund unter 04462 9110 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell