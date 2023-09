Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Timmendorfer Strand

Dame wirft Steine von einer Brücke und greift Polizeibeamte an

Lübeck (ots)

Am Sonntag (24.09.) warf eine 52-jährige Dame in Timmendorfer Strand Steine von einer Brücke. Nur durch Zufall kam es zu keinen schweren Unfällen. Die Werferin verließ mithilfe eines Linienbusses den Tatort, wurde allerdings durch zwei Zeugen verfolgt. Die Polizei stellte die Täterin später an einer Bushaltestelle, wobei sie die Beamten angriff.

Gegen 19:00 Uhr wurden die Beamten der Polizeistation Timmendorfer Strand in die Bahnhofstraße auf die dortige Brücke über die B76 gerufen, da sich dort eine Dame aufhielt, die Steine auf die darunter befindliche Fahrbahn warf. Am Einsatzort konnten die Polizisten keine Person mehr antreffen. In der Zwischenzeit meldeten sich Zeugen über den Notruf und teilten mit, dass die Dame bereits in einem Linienbus in Richtung Lübeck gestiegen war. Die Beamten folgten dem Bus und stoppten diesen in der Schwartauer Landstraße an der Bushaltestelle "Tremser Teich". Die Täterin zeigte sich gleich verbal aggressiv und sperrte sich, den Bus zu verlassen. Bei den anschließenden Maßnahmen schlug sie einer Beamtin ins Gesicht, trat einer weiteren Polizistin auf die Finger und biss einer anderen sogar ins Bein. Die drei Beamtinnen erlitten dabei jeweils leichte Verletzungen. Anschließend wurde die Werferin ins Polizeigewahrsam Lübeck gebracht, wo noch ein Obstmesser im BH der Dame gefunden wurde. Nach einer Begutachtung durch einen angeforderten Arzt wurde die 52-Jährige aufgrund ihres Ausnahmezustands in eine Spezialklinik gebracht. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde kein Fahrzeug durch einen Steinwurf beschädigt.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr, tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und der Beleidigung.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell