Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall- Zeugenaufruf

Jützenbach (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 06.10.2022 gegen 05.00 Uhr auf der L1012 zwischen Jützenbach und Abzweig Brehme. Hierbei wurde ein weißer Transporter durch einen, noch unbekannten Pkw, überholt. Durch das Überholmanöver verlor der Transporter die Kontrolle und geriet in den bewaldeten Böschungsbreich. Dabei entstand an dem Transporter erheblicher Sachschaden. Der unbekannte Pkw setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort. Sollten andere Verkehrsteilnehmer Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, so melden Sie sich bitte bei der Polizei in Heiligenstadt unter 03631- 6510.

