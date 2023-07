Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: 59-Jährige kommt von Fahrbahn ab

Ludwigsburg (ots)

Möglicherweise da sie unter dem Einfluss von Medikamenten stand, war es einer 59 Jahre alten VW-Lenkerin am Montagmorgen (24.07.2023), gegen 09.45 Uhr, nicht möglich ihren PKW in der Kernerstraße in Marbach am Neckar sicher zu führen. In der Folge kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Es handelt sich hierbei um einen Opel und einen Fiat. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 9.000 Euro. Die 59-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell