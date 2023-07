Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Diebe treiben ihr Unwesen

Ludwigsburg (ots)

Drei Mal schlugen bislang unbekannte Täter zwischen Samstag (22.07.2023) und Montagmorgen (24.07.2023) in Leonberg zu. Auf einem Firmengelände in der Feuerbacher Straße brachen die Unbekannten in einen Bürocontainer ein und entwendeten mehrere akkubetriebene sowie mechanische Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 2.600 Euro.

Auf einem Baustellengelände in der Grabenstraße hebelten unbekannte Täter die Türen mehrerer Container auf. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge stahlen die Unbekannten aus diesen Lebensmittel sowie Zangen im Wert von etwa 200 Euro.

Dieselbe Vorgehensweise war auf einem Baustellengelände in der Straße "Schweizermühle" zu beobachten. Auch hier brachen die Täter in mehrere Baucontainer ein und entwendeten vornehmlich Werkzeug. Der Wert des Diebesgutes wird hier auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang noch nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

