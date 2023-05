Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Mann verwechselt Gaspedal mit Bremse und kracht gegen Mauer

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochvormittag, um 10:45 Uhr ereignete sich auf einem Parkdeck in der Güterstraße ein Unfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Beim Einparken in eine Parklücke verwechselte ein 87-jähriger Nissan-Fahrer das Gaspedal mit der Bremse und beschädigte hierbei eine Mauer sowie eine Parkplatzbegrenzung. Durch den Aufprall wurden die Airbags des Fahrzeugs ausgelöst. Der Fahrer sowie dessen 89-jährige Beifahrerin wurden hierbei leicht verletzt und anschließend durch den Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell