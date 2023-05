Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahlschaden von über 3.000 Euro nach Einbruch auf Baustellengelände - Zeugenaufruf!

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen dem 22.04.2023 und dem 19.05.2023 entwendete eine bisher unbekannte Täterschaft von einem Baustellengelände in der Straße "Am Schlüsselacker" 136 Euro-Paletten. Aufgrund der Menge des Diebesgutes, wird nach derzeitigem Ermittlungsstand davon ausgegangen, dass für den Abtransport der Euro-Paletten ein Fahrzeug genutzt wurde. Der Diebstahlschaden liegt nach derzeitige Erkenntnissen im niedrigen vierstelligen Bereich. Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten bzw. denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eberbach, Tel: 06271 / 9210-121, in Verbindung zu setzen.

