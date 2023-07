Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim-Hofen: bei Schweißarbeiten gerät PKW in Brand

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr rückte am Montag (24.07.2023) gegen 09.40 Uhr in die Walheimer Straße in Hofen aus, nachdem es dort zu einem Fahrzeugbrand gekommen war. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, führte ein 40 Jahre alter Mann in einer größeren Garage Schweißarbeiten am Frontbereich eines PKW durch, als er plötzlich Rauch feststellte. Als er anschließend die Beifahrertür öffnete, loderten dort bereits Flammen. Hierauf verständigte er die Bewohner des Hauses, die sich anschließend aus dem Gebäude begaben. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Am PKW entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Durch Hitze- und Rußentwicklung wurde auch die Garage in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden am Gebäude wurde auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

