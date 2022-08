Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Offene Autos durchstöbert/Polizei nimmt Verdächtigen fest und gibt Hinweise

Nauheim (ots)

In der Nacht zum Sonntag (31.07.) testete ein Mann, unter anderem in der Waldstraße, durch Betätigen der Türgriffe, ob geparkte Fahrzeuge verschlossen waren. Mindestens in zwei Fällen drang der 30-Jährige in Innenräume ein und entwendete dort abgelegte Gegenstände von geringem Wert. Nach Hinweisen konnte der Verdächtige im Laufe des Sonntags im Rahmen der Fahndung in einem Auto fahrend von der Polizei gestoppt und vorläufig festgenommen werden. Bei ihm wurde auch Diebesgut aufgefunden.

Der 30-Jährige stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und musste sich daher einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Diebstahls und Fahren unter Drogeneinfluss.

Aufgrund des aktuellen Falls warnen die Ermittler davor, das Auto als Safe zu nutzen. Langfinger erkennen gute Möglichkeiten an Beute zu kommen sehr schnell und schlagen zu. Schließen Sie Ihr Auto immer ab auch wenn sie es "nur kurz" verlassen! Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor es andere tun! Diebe sind oft auf der Suche nach einer günstigen Gelegenheit. Haben Kriminelle etwas für sie Wertvolles entdeckt, das kann zum Beispiel eine Geldbörse, ein Rucksack oder auch ein mobiles Navigationsgerät sein, reichen ihnen oft wenige Sekunden, um die Beute zu entwenden. Häufig versuchen die Täter auch einfach nur, ob eine Fahrzeugtür offen ist. Ist dies der Fall, schauen sie, ob im Auto etwas Wertvolles liegt und nehmen es mit.

