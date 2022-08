Darmstadt (ots) - Am späten Sonntagabend (31.7.), gegen 23.40 Uhr, wurde ein 19-Jähriger von einem bislang Unbekanntem in der Lichtenbergstraße überfallen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Der 19-Jährige war fußläufig unterwegs, als er an dem unbekannten Mann vorbeilief. Daraufhin sprach der Unbekannte den 19 Jahre alten Passant an und ...

mehr