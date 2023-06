POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Mettmann - 2306086

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Mettmann ---

Am Montagmittag, 19. Juni 2023, kam es auf der Ringstraße in Mettmann zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwei Radfahrer befuhren gegen 13:10 Uhr die Ringstraße in Richtung Am Kolben auf dem ausgewiesenen Radweg. In Höhe einer Verkehrsinsel führte der Radweg auf die Fahrbahn. Als die Radfahrer auf die Fahrbahn wechselten, musste der Fahrer eines Linienbusses, welcher die Ringstraße nachfolgend in gleicher Richtung befuhr, nach eigenen Angaben eine Gefahrenbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß mit den Radfahrern zu vermeiden. Durch das plötzliche Bremsmanöver wurde eine 26-jährige Insassin verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Einer der Radfahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne eine Sachverhaltsklärung und eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Er wird als circa 50-55 Jahre alt, von kräftiger Statur und mit hellen Haaren beschrieben. Er soll eine Wanderweste und eine Wanderhose getragen und ein schwarzes Trekkingrad genutzt haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

