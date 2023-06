Polizei Mettmann

POL-ME: Fahrzeug durch Feuer beschädigt - die Polizei ermittelt - Monheim am Rhein - 2306082

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Dienstagabend, 20. Juni 2023, wurde ein in Monheim am Rhein geparktes Fahrzeug durch Feuer leicht beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 22:35 Uhr stellte ein aufmerksamer Zeuge einen Brandausbruch an einem auf der Johann-Sebastian-Bach-Straße abgestellten BMW fest. Da es sich lediglich um eine kleine Flamme handelte, konnte diese durch den 52-Jährigen selbständig gelöscht werden. Er alarmierte im Anschluss die Polizei.

Die Beamten gehen nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde und schätzen den entstandenen Schaden auf wenige hundert Euro.

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brandausbruch an dem schwarzen BMW 316i am späten Dienstagabend tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 / 9594 6350, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell