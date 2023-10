Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Fahrradwerkstatt- Unbekannte nehmen Werkzeug mit

Hiddenhausen (ots)

(sls) Am vergangenen Wochenende kam es zu einem Einbruch in die Werkstatt eines Fahrradhändlers an der Herforder Straße. Als ein Mitarbeiter am Montagmorgen (9.10.) gegen 7.35 Uhr mit der Arbeit beginnen wollte, bemerkte er eine aufgebrochene Zugangstür zur Werkstatt. Diese befindet sich neben dem Verkaufsgeschäft und ist in einem Wohnhaus untergebracht. Im Inneren wurden Schränke und Schubladen geöffnet. Nach erster Auswertung der Spuren wurden verschiedene Werkzeuge und auch ein hochwertiges E-Bike durch unbekannte Täter mitgenommen. Ob noch weiteres Diebesgut mitgenommen wurde, müssen die anschließenden Ermittlungen zeigen. Der bis dahin bekannte Wert der Werkzeuge und des E-Bikes liegen bei ca. 10.000 Euro. Am Samstagnachmittag wurde die Werkstatt noch ordnungsgemäß verschlossen, so dass die Diebe das Wochenende zum Einbruch nutzen. Die Kriminalpolizei hofft auf Zeugen, die weitere Angaben zum Einbruch geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

