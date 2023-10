Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden- Porsche kollidiert mit Baum

Bild-Infos

Download

Löhne (ots)

(sls) Am Samstagnachmittag (7.10) kam es in Löhne auf dem Alten Postweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 74-Jährige aus Löhne schwer verletzt wurde. Die Löhnerin befuhr mit einem schwarzen Porsche gegen 13:15 Uhr den Alten Postweg in Richtung Weihestraße. Nach Aussagen der Seniorin kam es plötzlichen zu gesundheitlichen Problemen (Unwohlsein), so dass sie die Kontrolle über den Porsche verlor. In Höhe der Hausnummer 222 kam sie aufgrund der Probleme nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte gegen einen Straßenbaum. Durch die Kollision lösten alle Airbags im Fahrzeug aus und die Löhnerin wurde im Bereich des Oberkörpers verletzt. Ein Rettungswagen verbrachte die 74-Jährige in ein Herforder Krankenhaus. Der beschädigte Porsche wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Alte Postweg für ca. zwei Stunden gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell