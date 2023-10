Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Körperverletzung - Schlägerei an Diskothek - Zeugenaufruf

Bünde (ots)

(um) Am frühen Morgen des Sonntags (08.10.), gegen04:30 Uhr, ermittelte die Polizei an einer Diskothek an der Holzhauser Straße. Dort hatte es nach Zeugenangaben eine körperliche Auseinandersetzung mehrerer Personen gegeben. Auffällig in diesem Zusammenhang steht eine bislang unbekannte Personengruppe im Alter von etwa 20-25 Jahren in südländischem Aussehen. Während der Auseinandersetzung soll es durch einen bislang unbekannten Tatverdächtigen zum Einsatz eines verbotenen Teleskopschlagstocks gekommen sein. Die Polizei bittet um möglich Zeugenmeldungen in den Ermittlungen. Die Polizei prüft inwiefern vorhandenes Videomaterial Auskunft über die näheren Tathandlungen und Beteiligten geben kann. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

