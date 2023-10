Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versammlung in Herforder Innenstadt- Friedlicher Verlauf endet am Bahnhof

Herford (ots)

Die Polizei Herford bewältigte am Samstag, 07.10.2023 eine Versammlungslage in der Innenstadt Herford mit verstärkten Einsatzkräften. Ab ca. 14.00 Uhr versammelten sich rund 400 Teilnehmer im Bereich des ZOB in Herford. Nach einer ersten Kundgebung von einem Lautsprecherwagen folgten die Teilnehmenden dem Aufzugsweg über die Innenstadtstraße Auf der Freiheit in Richtung Stephansplatz. Im Verlauf des Aufzuges erweiterte sich die Teilnehmerzahl auf ca. 1.000 teilnehmende Personen.

Es kam zu keiner Beeinträchtigung der City-Kirmes, so dass die Besucher diese störungsfrei und ohne Einschränkungen besuchen konnten.

Nach einer zweiten Kundgebung am Stephansplatz, vor dem Polizeigebäude an der Hansastraße und im Bereich des Bahnhofvorplatzes wurde vereinzelt Pyrotechnik in Richtung Polizeibeamte geworfen oder abgebrannt. Nach jetzigem Kenntnisstand wurden dabei zwei Polizeibeamte leicht verletzt.

Es wurden zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz erstattet. Darüber hinaus wurden insgesamt sechs Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung, versuchter Gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

Nach Rückkehr zum Bahnhofsvorplatz wurde die Versammlung gegen 18:05 Uhr vom Anmelder, weitgehend friedlich, für beendet erklärt.

