Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zusammenstoß beim Linksabbiegen

Bünde (ots)

(um) Gestern (05.10.), gegen kurz vor 13:00 Uhr, ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall an der Mindener Straße im Einmündungsbereich des Elsemühlenwegs. Ein 82-Jähriger bog mit dessen Golf Plus plötzlich nach links in die Mindener Straße ein, obwohl zur gleichen Zeit ein 61-Jähriger mit dessen Mazda die Fahrbahn der Mindener Straße in Richtung Brunnenallee fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge im Einmündungsbereich. Der Unfallverursacher verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht. Der Schaden an den Fahrzeugen wird mit mindestens 4000.- Euro beziffert. Ein PKW war nicht mehr fahrbereit und ließ sich jedoch abschleppen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die im Herbst teils tieferstehende Sonne hin. Die Blendwirkung muss in diesen Tagen jetzt mit einkalkuliert werden. Die Sonneblende in den Fahrzeugen helfen hier gegen die behinderte Sicht bei den teils starken sehr hellen Strahlen. Weitere Infos finden Sie im Internetz auf den Seiten des ADAC Automobilclubs https://www.adac.de/verkehr/verkehrssicherheit/wetter/tiefstehende-sonne/

