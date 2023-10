POL-HF: Klarstellung zur Öffentlichkeitsfahndung vom 26.09.2023- Betrüger manipulieren Geldautomaten

Bünde (ots) - (jd) In der vergangenen Nacht (5.10.) löste um 2.00 Uhr die Alarmanlage eines Geschäfts an der Wilhelmstraße aus. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten sogleich Einbruchspuren an der Außentür fest, sodass hier ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand. Eine erste Sichtung des Materials aus den Überwachungskameras ergab, dass eine männliche Person mittels eines Werkzeugs die Eingangstür ...

mehr