Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Geschäft - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) In der vergangenen Nacht (5.10.) löste um 2.00 Uhr die Alarmanlage eines Geschäfts an der Wilhelmstraße aus. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten sogleich Einbruchspuren an der Außentür fest, sodass hier ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand. Eine erste Sichtung des Materials aus den Überwachungskameras ergab, dass eine männliche Person mittels eines Werkzeugs die Eingangstür gewaltsam öffnete und im Gebäudeinneren an den Tresen trat, ehe er die Lokalität ohne Beute verließ. Die Person trug eine Lederjacke, Handschuhe und eine Sturmhaube. Eine erste Fahhndung im Nahbereich nach dem bisher Unbekannten verlief negativ. Die Polizei bittet daher Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich der Wilhelmstraße etwas Auffälliges beobachtet darum, unter 05221/8880 mit der Polizei Herford Kontakt aufzunehmen.

