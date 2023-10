Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versammlungslage in der Herforder Innenstadt- Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs möglich

Herford (ots)

Am Samstagnachmittag (7.10.) kommt es zu einer Versammlungslage im Bereich der Herforder Innenstadt. Betroffen sind insbesondere der Herforder Bahnhof, die Hauptinnenstadtstraße Auf der Freiheit und dann auch stadtauswärts die Mindener Straße. Die Polizei Herford bewältigt die Versammlungslage in der Innenstadt mit verstärkten Einsatzkräften. Ab ca. 13.00 Uhr wird sich eine größere Anzahl von Teilnehmern zunächst für eine Kundgebung am Bahnhof in Herford treffen. Der Veranstalter geht von mehreren hundert Teilnehmern aus.

Der Versammlungsleiter plant dann weiter einen Aufzug zur Meinungsäußerung durch die Innenstadt über die Straße auf der Freiheit, bis hin zum Stephansplatz, wo ebenfalls eine Kundgebung durch Redebeiträge abgehalten werden soll. Anschließend setzt sich der Aufzug über die Mindener Straße - Kreuzung Spinne - Richtung Hansastraße zum dortigen Polizeidienstgebäude fort. Der Versammlungsleiter plant weitere Kundgebungen im Verlauf des Aufzugweges.

Polizeibeamte werden die Versammlung/den Aufzug begleiten und um Unbeteiligte zu schützen. Begangene Straftaten werden konsequent verfolgt.

Aufgrund des Aufzugs kann es in dem o.g. Zeitraum zu Verkehrsbelastungen und Behinderungen im Innenstadtbereich auf den angegeben Straßen kommen. Es wird daher darum gebeten, die direkten Seitenparkplätze an den vorgesehen Straßen des Aufzugsweges nicht in Anspruch zu nehmen.

Die Freigabe der Innenstadtstraßen wird über die Medien kommuniziert. Für Rückfragen von Pressevertretern befinden sich Pressesprecher im Einsatzraum. Fragen durch Pressevertreter sind unter den bekannten Rufnummern möglich.

