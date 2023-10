Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Bisher unbekannte Täter dringen in zwei Kindergärten ein

Herford (ots)

(jd) Um 6.45 Uhr bemerkte der 34-jähriger Mitarbeiter eines Kindergartens an der Waisenhausstraße am Montag (2.10.) einen Einbruch. In den Räumlichkeiten waren mehrere Schubladen, die zuvor verschlossen waren, offensichtlich gewaltsam geöffnet und durchwühlt worden. Nach ersten Ermittlungen nahmen die unbekannten Täter zwei Spiegelreflexkameras der Marke Canon, eine Tastatur, einen Apple Pencil sowie eine Schutzhülle für ein Tablet an sich. Der Wert der Gegenstände liegt im vierstelligen Bereich. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass an der Außentür der Einrichtung auf Höhe der Türzarge Spuren einer gewaltsamen Öffnung dieser Tür zu finden sind. Der Tatzeitraum kam auf die Zeit zwischen Freitag, 16.00 Uhr und Montagmorgen eingegrenzt werden.

Nur wenige Minuten später, gegen 7.00 Uhr meldete sich die 38-jährige Mitarbeiterin eines Kindergartens an der Hessestraße bei der Polizei. Auch sie hatte Einbruchspuren an dem Gebäude bemerkt: Das Fenster eines Badezimmers stand weit offen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass das Fenster auf der Außenseite Spuren von Gewalteinwirkung zeigt. Ob und wenn ja, was aus dem Kindergarten entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Tatzeitraum in der Hessestraße kann auf die Zeit zwischen Freitag, 15.55 Uhr und Montagmorgen eingegrenzt werden.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Mögliche Zeugen, die im Verlauf des Wochenendes an der Waisenhausstraße oder der Hessestraße etwas beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Herford zu melden. Hinweise werden unter 05221/8880 oder bei jeder Dienststelle erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell