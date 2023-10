Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen 27-Jährigen an - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Ein 27-jähriger Mann und seine 26-jährige Begleiterin aus Osnabrück hielten sich in der Nacht zu Dienstag (3.10.) am Bahnhofsvorplatz auf. Gegen 1.05 Uhr trat eine aus fünf Männern bestehende Gruppe auf die beiden zu. Sodann kam es zu zunächst verbalen Streitigkeiten zwischen dem Mann aus Osnabrück und den bisher Unbekannten. Schließlich wurde der 27-Jährige von mehreren der etwa 18 bis 25 Jahre alten Männer geschlagen, ehe er zu Boden ging. Auch dann ließen sie nicht von ihm ab, sondern traten und schlugen erneut auf den Mann ein. Als die 26-Jährige versuchte, mit ihrem Smartphone die Polizei zu rufen, trat einer der Männer ihr das Telefon aus der Hand. Durch laute Hilferufe der Frau wurden zwei 19 und 20 Jahre alte Bünder auf die Situation aufmerksam, die den beiden zu Hilfe kamen. Die Unbekannten ließen von dem Mann ab und flüchteten zu Fuß in Richtung Bahnhof. Vier der Unbekannten trugen einen Bart, einer der Männer ist deutlich größer und kräftiger gebaut, als seine Begleiter. Sie alle werden mit einem südländischen Phänotypus beschrieben. Das Smartphone des Mannes, das er zuvor noch bei sich trug, haben die Unbekannten mutmaßlich während der Tat an sich genommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche weitere Zeugen, die Angaben zu den genannten Personen machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell