Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Taschendiebstähle in Herford - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Eine 64-jährige Herforderin betrat am Samstag (30.9.) gegen 12.30 Uhr einen Lebensmittelmarkt an der Lockhauser Straße. Als sie etwa eine halbe Stunde später ihre Waren an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie fest, dass sich ihre Geldbörse nicht mehr in der Handtasche befindet. Bei dem Portemonnaie handelt es sich um eine orange Geldbörse der Marke Volker Lang. Darin befand sich neben diversen Ausweisdokumenten und Debitkarten Bargeld in Höhe in dreistelliger Höhe. Gegen 13.50 Uhr betrat ein 54-jähriger Herforder ein Lebensmittelgeschäft an der Waltgeristraße. Auch er stellte kurze Zeit später das Fehlen seiner Geldbörse fest, die sich in einer mitgeführten Umhängetasche befand. Darin befanden sich rund 80 Euro in bar sowie Debitkarten und Ausweisdokumente. In beiden Fällen bittet die Polizei Herford mögliche Zeugen, die sich ebenfalls in den Geschäften befunden haben und Hinweise zu den Taschendiebstählen machen können, um Kontaktaufnahme unter 05221/8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell