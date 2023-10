Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Lkw stößt beim Abbiegen gegen VW - 24-Jährige leicht verletzt

Enger (ots)

(jd) Am Montag (2.10.) ereignete sich um 12.05 Uhr auf der Bünder Straße ein Verkehrsunfall. Eine 24-jährige Frau fuhr mit ihrem VW in Richtung Bünde. Zeitgleich fuhr ein 29-jähriger Mann aus Bielefeld mit seinem Sattelzug der Marke Scania auf der Meller Straße in Richtung Bünder Straße. Als sich die 24-jährige Frau aus Bünde mit ihrem Fahrzeug auf Höhe der Einmündung zur Meller Straße befand, fuhr der 29-Jährige ebenfalls in die Straße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der vorfahrtsberechtigten VW-Fahrerin. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ihr Auto von dem Sattelzug gegen den Bordstein geschoben, wodurch sich das Auto drehte und schlussendlich entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf der Mitte der Fahrbahn zum Stehen kam. Die 24-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und mittels eines Rettungswagens in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 9000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Bünder Straße beidseitig gesperrt.

