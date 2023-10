Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrrad stößt gegen Auto - 17-Jähriger schwer verletzt

Hiddenhausen (ots)

(jd) Am Freitag (29.9.) fuhr ein 17-jähriger Herforder um 16.10 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg an der Industriestraße in Richtung Löhner Straße. Auf Höhe des Gutswegs beabsichtigte der 17-Jährige die Straße zu überqueren. Zeitgleich fuhr ein 28-jähriger Herforder mit seinem Opel auf der Industriestraße in Richtung Löhner Straße. Als der 17-Jährige den Radweg verließ und auf die Straße fuhr, versuchte der vorfahrtsberechtigte Opel-Fahrer noch, durch eine Vollbremsung den Zusammenstoß zu vermeiden. Dies gelang jedoch nicht und es kam zur Kollision. Der Radfahrer gelangte zunächst auf die Motorhaube des Opel, stieß dann gegen die Windschutzscheibe und prallte schlussendlich auf die Fahrbahn. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Industriestraße komplett gesperrt. Die Erziehungsberechtigte des 17-Jährigen wurde über den Unfall informiert.

