POL-HF: Sicherheit im Straßenverkehr - Fahrrad- und Pedelec-Check der Verkehrssicherheitsberater

Kreis Herford (ots)

(jd) In der zweiten Hälfte der Herbstferien bieten die Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizeibehörde Herford einen kostenlosen Fahrrad- und Pedelec-Check an. Ziel ist, die Verkehrssicherheit der Zweiräder zu überprüfen. Besonderes Augenmerk wird dabei mit Blick auf die dunkle Jahreszeit auf die Beleuchtung und notwendige Reflektoren gelegt. Aber auch die Funktionstüchtigkeit der Bremsen wird überprüft, ebenso wie die Klingel. Wenn das Rad oder Pedelec entsprechend verkehrssicher ist, wird dies durch einen Aufkleber bestätigt. Auch die Schülerinnen und Schüler, die beim Fahrradtraining in der Schule noch keinen Aufkleber erhalten haben, sind herzlich eingeladen.

Folgende Termine sind vorgesehen:

Polizeistation Hiddenhausen im Rathaus: Montag, 9. Oktober von 12.00 bis 15.00 Uhr

Polizeiwache Vlotho: Dienstag, 10. Oktober von 10.00 bis 12.00 Uhr

Polizeiwache Löhne: Dienstag, 10. Oktober von 13.00 bis 15.30 Uhr

Polizeiwache Bünde: Mittwoch, 11. Oktober von 12.00 bis 15.00 Uhr

