POL-HF: Zusammenstoß an Ampelanlage - Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an

Kirchlengern (ots)

(jd) Ein 20-jähriger Mann aus Rahden fuhr am Dienstag (3.10.), um 19.14 Uhr mit seinem VW auf dem Ostring in Richtung Quernheimer Straße. Gleichzeitig fuhr ein 25-jähriger Bünder mit seinem Hyundai auf dem Nordring aus Richtung Spradower Weg kommend. An der Einmündung Nording/Ostring befindet sich eine Ampelanlage. Der 20-Jährige beabsichtigte, seine Fahrt an dieser Ampelanlage geradeaus auf dem Ostring fortzusetzen. Der 25-Jährige beabsichtigte, an der Ampelanlage nach links abzubiegen und die Fahrt ebenfalls auf dem Ostring fortzusetzen. Im Kreuzungsbereich kam es dann jedoch zum Zusammenstoß zwischen beiden Verkehrsteilnehmern. Der 20-jährige Rahdener gab gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten an, dass die Ampelanlage auf seiner Fahrspur von Grünlicht auf Gelb umsprang, als er den Bereich passierte. Der 25-jährige Bünder gab seinerseits an, er sei in den Einmündungsbereich eingefahren, als seine Ampel von Rotlicht auf Grün umsprang. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt bei rund 3000 Euro. Das Verkehrskommissariat Herford hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen. Daher werden Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben, gebeten, sich unter 05221/888 bei der Polizei Herford zu melden.

