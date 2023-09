Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230912 - 1055 Frankfurt - Bahnhofsviertel: ´ Kleine Zeugin ganz Groß

Frankfurt (ots)

(lo) Die Polizei hat heute Morgen (12. September 2023) einen Mann festgenommen, der zuvor von einem Zeugen in der Willhelm-Leuschner-Straße dabei beobachtet werden konnte, wie er eine Fahrzeugscheibe einschlug und mehrere Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendete. Es kam zur Festnahme.

Gegen 04.30 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass er eine männliche Person beobachtet habe, die kurz zuvor die Scheibe eines in der Willhelm - Leuschner - Straße geparkten Fahrzeuges eingeschlagen und diverse Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet habe. Die alarmierte Streife konnte den 36-jährigen Tatverdächtigen trotz eines kurzen Fluchtversuches noch in unmittelbarer Tatortnähe festnehmen.

Bei dem Dieb und einer Durchsuchung des Fluchtweges wurden weitere Gegenstände aufgefunden, die im Zuge der polizeilichen Maßnahmen weiteren Einbruchsdiebstählen zugeordnet werden konnten. Hierbei handelt es sich neben der Tat in der Willhelm Leuschner Straße um weitere Einbruchsdiebstähle aus Pkw in der Schleusenstraße, der Speicherstraße und am Untermainkai, die sich im Zeitraum von gestern (11.09.2023) 20:00 Uhr bis heute 04:30 Uhr ereigneten.

Bei der Anzeigenaufnahme in der Schleusenstraße sprach ein 11-jähriges Mädchen die Beamten an und teilte mit, dass sie gegen 03:30 Uhr durch die Alarmanlage eines Fahrzeugs geweckt worden sei und einen Mann gesehen habe, der sich zwischen den geparkten Autos bewegt und auch geduckt habe. Anschließend sei er in Richtung Speicherstraße gelaufen, wo kurze Zeit später erneut eine Alarmanlage ertönte. Die Täterbeschreibung der couragierten Zeugin stimmte mit dem Aussehen des festgenommenen Täters überein.

Da die junge Dame aufgrund der polizeilichen Maßnahmen zu spät zum Unterricht kam, wurde sie von der Streife zur Schule eskortiert, wo ihre Zivilcourage auch von ihren Mitschülern mit Applaus honoriert wurde.

Der Tatverdächtige wurde in die Arrestzellen gebracht und wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell