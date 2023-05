Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Diebstahl von Kupferrolle

Plettenberg (ots)

Unbekannte haben über das Wochenende versucht eine tonnenschwere Kupferrolle von einem Auflieger zu entwenden. Der Auflieger stand im Tatzeitraum auf dem Gelände einer Firma an der Reichsstraße geparkt. nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter Zutritt zum Gelände, indem sie ein Zaunelement beschädigten. Anschließend schnitten sie die Plane des Aufliegers auf und versuchten die Kupferrolle zu entwenden. Dies misslang allerdings, denn die Kupferrolle wurde am nächsten Tag neben dem Auflieger durch einen Berechtigten gefunden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen. (schl)

