Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vandalen in leerstehendem Gewächshaus/Einbruch in Einfamilienhaus

Menden (ots)

Vandalen sind im Verlauf der letzten Woche in ein Gewächshaus eines ehemaligen Gartencenters am Blumenweg eingebrochen. Sie schlugen dazu zwei Scheiben ein. Aus dem Inneren entwendeten sie einen Winkelschleifer und zwei Äxte. Außerdem beschmierten sie mehrere Scheiben mit Farbe. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. (schl)

Am Montag, zwischen 11:00 und 12:20 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Werler Straße ein. Die Täter verschafften sich dazu gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zum Wohnhaus. Anschließend durchwühlten sie im Inneren mehrere Schränke und Schublade. Nach derzeitigem Kenntnisstand erbeuteten sie lediglich eine Chip-Karte. Zeugen werden gebeten sich unter 02373/9099-0 mit der Polizeiwache in Menden in Verbindung zu setzen. (schl)

