POL-MK: Diebstahl aus Wohnmobil

Hemer (ots) - Unbekannte Täter versuchten zwischen Samstagabend und Montagmorgen in ein Einfamilienhaus am Schmetterlingsweg einzubrechen. Sie scheiterten allerdings mit ihrem Vorhaben an einer Schiebetür. Der Eigentümer stellte die Einbruchspuren fest und informierte die Polizei. (schl) Aus dem Lagerraum einer Werkstatt in der Hauptstraße wurden in den vergangenen ...

mehr