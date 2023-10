Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Kraftfahrzeugen - Täter öffnet Türe von haltendem PKW

Bünde (ots)

(um) Die Polizei Herford ermittelt in einem seltenen Fall eines Diebstahls aus einem PKW, der verkehrsbedingt in Höhe Hausnummer 65 an der Weseler Straße hielt. Das Fahrzeug war am Donnerstag (05.10.), in der Nacht um 03:45 Uhr, dort unterwegs. In dem Moment als der 28-Jährige Fahrer anhielt, riss eine bislang unbekannte Person die Beifahrertür auf, nahm einen Rucksack vom Beifahrersitz und flüchtete ins Dunkel der Nacht. Der Täter hatte einen schwankenden Gang und war etwa 175cm groß und dunkelt gekleidet. In dem Rucksack des Fahrers waren eine Geldbörse mit Bargeld, diverse persönliche Papiere sowie Ausweis und Füherschein des Geschädigten vorhanden. Ebenso befand sich darin eine Taschenlampe der Firma LED-Lenser und Ohrhörer der Marke Apple. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei sucht mögliche Zeugen des Vorfalles. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell