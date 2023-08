Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Kupferkabel im Visier Krimineller

Darmstadt (ots)

Auf Kupferkabel im Wert mehrerer Tausend Euro hatten es Kriminelle offenbar am Mittwoch (16.8.) in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 23.30 Uhr abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zugang zu einem ehemaligen und umfriedeten Klinikgelände in der Heidelberger Landstraße, schnitten zahlreiche Kabelstränge aus dem Gebäude heraus und legten ihre Beute zum Abtransport bereit. Aus noch nicht bekannten Gründen ließen sie dann von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten. Grund hierfür könnten mögliche Zeugen sein, die die Täter störten? Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und sucht Hinweisgeber, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unter der Rufnummer 06151/9690 wird alles Sachdienliche entgegengenommen.

