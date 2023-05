Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Thumann's Mühle, Trunkenheitsfahrt

Coesfeld (ots)

Ein 29jähriger Billerbecker befuhr am 27.05.2023 gegen 23:22 Uhr den Kurvenbereich im Bereich Thumanns Mühle. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und abgefahrener Reifen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, durchschlug ein Brückengeländer und landete mit seinem Pkw in der Steinfurter Aa. Der Fahrzeugführer konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Während der Unfallaufnahme konnten die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Der Verursacher wurde leichtverletzt zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wird sichergestellt. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Feuerwehr verhinderte mit Ölsperren, dass Betriebsstoffe in den Bach gelangen. Das Brückengeländer wurde provisorisch abgesichert.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell