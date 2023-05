POL-COE: Senden, Dülmen, Nottuln/ Nottulner mit Falschgeld erwischt

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind am Von-Vincke-Weg am Donnerstag (25.05.23) in ein Haus eingebrochen. Gegen 13.10 Uhr meldete eine Zeugin Geräusche aus dem Haus. Einer der Täter öffnete die Tür zu einem Keller, in dem sich die Zeugin gerade befand. Der Täter flüchtete, nachdem er sie sah. Beim Eintreffen stellten die eingesetzten Polizisten eine beschädigte Terrassentüre fest. Jedoch befand sich niemand mehr im ...

mehr