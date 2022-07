Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Hinweise gesucht, Unfälle, renitente Frau, Einbruch

Aalen (ots)

Aalen: Hinweise auf verdächtigen Mann erbeten

Am Donnerstag hielt sich gegen 12.20 Uhr ein 57 Jahre alt Mann im Bereich einer Parkbank in der Nähe der Thomas-Zander-Halle Richtung Turnstraße auf. Zu diesem Zeitpunkt war der dortige Bereich stark von Schülern frequentiert. Hierbei trug er seine kurze Hose in einer Art und Weise, dass womöglich Teile seines Geschlechtsorgans sichtbar waren, was von einer vorbeilaufenden Schülergruppe bemerkt wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um weitere Hinweise. Eventuell fiel der Mann im dortigen Bereich weiteren Personen auf bzw. wurden weiter Personen von diesem in ähnlicher Art belästigt. Er führte ein Fahrrad mit Einkaufskorb mit sich. Er ist etwa 1,90 Meter groß, sehr schlank und hat stark sonnengebräunte Haut. Über seinen freien Oberkörper trug er eine olive-hellbraune Jacke. Zudem trug er eine gleichfarbige kurze Hose, eine Mütze sowie leuchtgrüne Joggingschuhe. Hinweise werden unter Telefon 07361/5800 entgegengenommen.

Aalen: Aggressiver Verkehrsteilnehmer- Zeugen gesucht!

Am Donnerstag, gegen 19:10 Uhr, befuhr ein 30-Jähriger mit seinem PKW die L1080 von Dewangen in Richtung Forst. Noch vor der Einmündung Richtung Dreherhof fiel ihm eine junge Frau auf, die am Straßenrand lief. Der Mann hielt an und sprach die Frau an. Plötzlich wurde er von einem roten Audi überholt. Der Fahrer des Audi hielt an, begab sich zu dem 30-Jährigen und schlug durch ein geöffnetes Fenster mehrmals auf ihn ein. Der 30-Jährige fuhr davon und wurde in der Folge Strecke nach Forst und zurück Richtung Dewangen mehrmals von dem Audifahrer bedrängt und ausgebremst. Der Fahrer des roten Audi wird als ca. 30 Jahre alt mit kräftiger Statur, ca. 1,80 m und vermutlich braunen Haaren beschrieben. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Fahrer des roten Audis geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Aalen: Scheibe eingeschlagen

Am Donnerstag gegen 21:15 Uhr wurde von einem Mitarbeiter eines Möbelhauses in der Daimlerstraße ein Renault mit eingeschlagenen Heckscheibe gemeldet. Das Fahrzeug eines 57-Jährigen stand am Donnerstag in der Zeit von 12 Uhr bis 21:15 Uhr auf dem Parkplatz des Möbelhauses. Entwendet wurde nichts. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Dewangen: Alleinbeteiligt verunfallt

Gegen 18:30 Uhr befuhr am Donnerstag eine 58-Jährige mit ihrem Dacia die Straße "Am Haldenbach" in Rodamsdörfle in Richtung Dewangen. Auf Höhe einer dortigen Bushaltestelle kam sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort unter anderem mit einem Metallgeländer, einem Baum und einer Straßenlaterne, welche infolgedessen auf das Dach eines angrenzenden Bushaltestellenhäuschens fiel. Bei dem Unfall wurde der Dacia in Höhe von etwa 8000 Euro stark beschädigt.

Westhausen: Vorfahrt missachtet

Ein 50-jähriger Renault-Fahrer befuhr am Donnerstag, gegen 13:45 Uhr, die Gemeindeverbindungsstraße von Westhausen-Lippach in Richtung Baldern. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts aus Richtung Frankenweiler kommenden 64-jährigen Ford-Fahrers. An beiden PKW entstand ein Totalschaden insgesamt von etwa 6000 Euro.

Ellwangen: Renitente Frau

Gegen 22:30 Uhr wurden in der Bahnhofstraße am Bahnhof eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen und zwei Männern gemeldet. Als die Polizei eintraf, hatten sich bereits zwei Personen entfernt. Die Polizisten konnten eine 20-Jährige auf einem nahegelegenen Parkplatz eines Elektrogeschäftes "An der Jagst" feststellen. Beim Erblicken der Polizeistreife entfernte sich diese, konnte jedoch nach einer kurzen Verfolgung vorläufig festgenommen werden. Hierbei wehrte sich die sichtlich alkoholisierte junge Frau vehement gegen die Maßnahme. Sie beleidigte und bespuckte die Beamten. Aufgrund ihres psychische Ausnahmezustandes wurde sie in eine Fachklinik gebracht. Bei der Auseinandersetzung wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Die Frau muss nun mit entsprechenden Strafanzeigen rechnen.

Unterschneidheim: Einbruch

Ein Einbrecher verschaffte sich am Donnerstag in der Zeit von 00:15 Uhr bis 07:55 Uhr über eine Scheune Zutritt in einen Lagerraum einer Backstube in der Schumannstraße. Von dort aus gelang er in die Backstube und entwendete aus einer Geldkassette Bargeld. Hinweise nimmt der Polizeiposten Tannhausen unter 07964/33001 entgegen.

Schwäbisch-Gmünd/Straßdorf: Vorfahrt missachtet

Ein 29-Jähriger befuhr am Donnerstag gegen 13.30 Uhr mit seinem Mazda die Weidenäckerstraße. An der Einmündung der Rostocker Straße missachtete er die Vorfahrt einer 67-jährigen Peugeot-Fahrerin. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt.

Lorch: Aufgefahren

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Personen und zwei Verletzten, kam es am Donnerstag, gegen 18:50 Uhr. Eine 65-Jährige fuhr mit ihrem Seat auf Höhe Lorch Ost von der B29 ab. Aufgrund schlechter Sichtverhältnisse übersah sie an einer Ampel eine dort wartende 35-Jährige und rollte auf deren Ford auf. Durch den Aufprallt wurde diese wiederum auf einen vor ihr stehenden Audi einer 46-Jährigen aufgeschoben. Bei dem Unfall wurden sowohl die 65-Jährige als auch die 35-Jährige leicht verletzt. Der Gesamtschauen wird auf etwa 6500 Euro geschätzt.

Heubach: Von der Straße abgekommen

Am Donnerstag, gegen 22:20 Uhr, befuhr ein 36-jähriger VW-Fahrer die L1162 von Bartholomä in Richtung Heubach. Aufgrund des starken Regens und der damit verbundenen schlechten Sicht konnte er dem dortigen Kurvenverlauf nicht richtig einschätzen. Infolgedessen geriet er in der Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr dabei ein Verkehrszeichen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 3200 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell