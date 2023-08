Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Groß-Rohrheim (ots)

Am 16.08.2023, gegen 20:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L3111 bei Groß-Rohrheim kurz vor dem Jägersburger Wald, hierbei stießen zwei PKW frontal zusammen. Ein 29-Jähriger Unfallbeteiligter aus Bensheim und seine zwei Beifahrer fuhren mit einem gemieteten PKW Hyundai in Fahrtrichtung Einhausen. Die 72-Jährige Unfallverursacherin aus Groß-Rohrheim fuhr mit ihrem PKW Renault in entgegengesetzter Richtung und wollte wetterbedingt am linken Fahrbahnrand halten, dabei fuhr sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Hyundai. Beide Fahrzeuge wurden hierdurch erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 40.000EUR. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die L3111 war zwischen Groß-Rohrheim und Einhausen aufgrund der Aufräumarbeiten und der Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt.

