Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Dringend: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht mit Verletzten

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am 16.08.2023 parkte zwischen 14:45 Uhr und 15:00 Uhr der Besitzer eines grauen Mercedes in der Farmstraße in Walldorf auf Höhe des Bäckers. Der 94-Jährige Geschädigte stand in der geöffneten Tür, als ein unbekanntes Fahrzeug im Vorbeifahren gegen die Tür fuhr. Hierbei wurde die Fahrzeugtür umgeknickt und der Geschädigte dadurch verletzt. Der Unfallverursacher hielt daraufhin nicht an, sondern entfernte sich von der Unfallstelle.

Die Polizei bittet um Hilfe. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zu dem flüchtenden Fahrzeug machen?

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell