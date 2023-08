POL-DA: Darmstadt: Büroräume nach Stehlgut durchsucht

Darmstadt (ots) - In der Nacht zum Mittwoch(15.-16.08.)kam es im Donnersbergring zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein am Fahrbahnrand parkender weißer Nissan Leaf von einem noch unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Schaden im Bereich der linken Heckseite wird derzeit auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang ...

