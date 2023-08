Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Arheilgen: Polizei sucht Zeugen nach Verfolgungsfahrt

Auto kollidiert mit Hauswand

Unbekannter Fahrer flüchtet

Beifahrerin schwer und Mitfahrer leicht verletzt

Hubschrauber im Einsatz

Arheilgen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (16.8.) kam es zu einer Verfolgungsfahrt, die im Bereich der Frankfurter Landstraße/ Weiterstädter Straße ihren Anfang nahm und in der Messeler Straße endete. Gegen 1 Uhr hatte ein Zeuge zunächst die auffällige Fahrweise eines schwarzen BMWs, besetzt mit mutmaßlich drei Personen gemeldet, der in der Weiterstädter Straße gegen einen Bordstein geprallt sein und sich augenscheinlich fast überschlagen haben soll.

Als die hinzueilende Streife das beschriebene Auto anhalten und den Fahrer kontrollieren wollte, trat dieser sofort die Flucht an. Dabei beschädigte er das Auto eines weiteren Verkehrsteilnehmers im Frontbereich. Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung auf, wobei das Auto für kurze Zeit außer Sicht geriet, bis es im Rahmen der Suche, nach der Kollision mit der Hauswand eines Anwesens in der Messeler Straße, aufgefunden wurde.

Zu diesem Zeitpunkt fehlten von dem Fahrer und einem weiteren Mitfahrer jede Spur. Zurück blieb eine schwer verletzte 20-jährige Beifahrerin, die umgehend ärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Im Zuge der weiteren Fahndung, in die zudem ein Polizeihubschrauber involviert war, konnte der 19-jährige Mitfahrer gestellt und vorläufig festgenommen werden. Aufgrund seiner leichten Verletzungen kam auch er zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Fluchtwagen wurde sichergestellt. Die Höhe des verursachten Gesamtschadens beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 12.000 Euro.

Die Ermittlungen zu dem flüchtenden Fahrer dauern derzeit an. Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe von der Direktion Verkehrssicherheit entgegen. Wer Hinweise zu der Identität des Fahrers geben kann, oder den mutmaßlich ebenfalls Verletzten in der Nacht beobachten konnten, wird gebeten, sich mit den zuständigen Unfallermittlern, unter der Rufnummer 06151/87560, in Verbindung zu setzen.

