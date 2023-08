POL-DADI: Darmstadt: Verkehrsunfall mit einem Rollerfahrer/Polizei sucht Zeugen

Mörfelden-Walldorf (ots) - Am 16.08.2023 parkte zwischen 14:45 Uhr und 15:00 Uhr der Besitzer eines grauen Mercedes in der Farmstraße in Walldorf auf Höhe des Bäckers. Der 94-Jährige Geschädigte stand in der geöffneten Tür, als ein unbekanntes Fahrzeug im Vorbeifahren gegen die Tür fuhr. Hierbei wurde die Fahrzeugtür umgeknickt und der Geschädigte dadurch ...

