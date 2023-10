Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Kraftstoffdiebstahl aus Lagerhalle an mehreren Maschinen

Kirchlengern (ots)

(um) In der Nacht zum vermutlich zum Mittwoch (04.10.) gelangten auf bislang ungeklärte Weise Diebe in eine Lagerhalle eines Tiefbauunternehmens an der Ravensberger Straße. Die bislang unbekannten Diebe stahlen an zwei LKW und mehreren Baumaschinen insgesamt über 300 Liter Dieselkraftstoff. Die Lagerhalle war über das lange Wochenende und den Brückentag geschlossen. Die Polizei bittet in diesem Fall um Zeugenmeldungen aus der Bevölkerung. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

