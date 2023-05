POL-HST: Fahrradcodierung in Sassnitz 03.06.2023 - Sassnitz Cycling

Insel Rügen (ots) - Am Freitag, dem 26.05.2023 kam es gegen 06:30 Uhr in Putgarten nach bisherigen Erkenntnissen zu einer Explosion eines mutmaßlich nicht belegten Ferienhauses und in der weiteren Folge zum Brand eines weiteren Ferien- und eines Mehrfamilienhauses. Weiterhin wurden augenscheinlich durch die Wucht der Explosion und umherfliegenden Teile etwa 15 Häuser im Umfeld beschädigt, so zum Beispiel Fenster durch ...

mehr